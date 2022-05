Ammirate Galaxy Z Fold 4: il pieghevole Samsung della maturità?

Samsung Galaxy Z Fold 4 si mostra finalmente nelle prime credibili immagini, grazie ad @OnLeaks che come sempre si basa su degli schemi CAD per le sue ricostruzioni. Finiture, sfumature e altri piccoli dettagli del pieghevole potrebbero quindi differire, ma quello che potete ammirare è praticamente uno Z Fold 4 completo.

Lo schermo esterno di Galaxy Z Fold 4 sarà un 6,2 pollici, mentre quello interno arriverà a 7,6 pollici. In entrambi i casi sono display OLED a 120Hz, mentre la fotocamera nascosta sotto al display dovrebbe essere migliorata rispetto alla (scarsa) qualità di Fold 3.

Come già anticipato, Fold 4 cambia un po' in dimensioni: 155 x 130 x 7,1 mm, contro i 158,2 x 128,1 x 6.4 mm del precedente modello, ma soprattutto dovrebbe "fare la dieta", e calare di peso.

Cambiano anche le fotocamere posteriori, con tre sensori che protrudono un po' sullo stile di S22 Ultra, lasciando intendere fotocamere di livello top.

In base a precedenti rumor, non dovrebbe cambiare la capacità della batteria, 4.400 mAh, quindi probabilmente lo spessore maggiorato è servito più per le fotocamere (il che può essere un bene). Inoltre il processore dovrebbe essere a marchio Qualcomm, e non un Exynos. Insomma, c'è di che ben sperare per questo Fold 4, ma ora basta chiacchiere e spazio alle immagini.