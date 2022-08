Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 sono già nei listini Vodafone a rate

Tutte queste novità sono disponibili in pre-ordine fino al 26 agosto , e, oltre che ad essere state avvistate su Amazon , all'elenco si aggiunge anche Vodafone , laddove i due smartphone di nostro interesse possono essere acquistati sempre in pre-ordine facendo inoltre ottenere agli utenti 12 mesi di abbonamento al piano standard Netflix . Tale premio può essere riscattata registrando l'acquisto su Samsung Members entro il 6 ottobre, e il codice che si andrà a ottenere tramite e-mail dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022.

La presentazione non ha visto come protagonisti i soli dispositivi appena citati, ma anche i nuovi auricolari Galaxy Buds 2 Pro e la serie di smartwatch composta da Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro .

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Se per il Z Flip 4 le varianti di memoria sono due, nel caso del Samsung Galaxy Z Fold 4 5G la scelta ricade sulla sola da 256 GB , il cui prezzo di listino è pari a 1.879€ e che Vodafone propone con le seguenti soluzioni che prevedono sempre un anticipo che questa volta è pari a 199,99€ :

Acquisto con rateizzazione o finanziamento Compass

Al fine dell'acquisto Vodafone permette la rateizzazione tramite il proprio servizio Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP), con pagamento di 24 rate mensili, un anticipo e corrispettivo di recesso anticipato, il cui valore si riduce costantemente man mano che si avvicina il termine.

Viene inoltre richiesto un costo di attivazione delle rate di 9,99€ per i nuovi clienti, mentre per alcuni già clienti ricaricabili c'è da considerare una maggiorazione di 10€.

Chi acquista un device tramite questa soluzione attraverso una campagna promozionale otterrà automaticamente Vodafone Club 6 mesi TNP, che prevede gli stessi sconti e premi di Club+, ma al prezzo scontato di 9,99€ per 6 mesi.

Quanto riportato in questo paragrafo in relazione ai prezzi è soggetto a modifiche che dipendono dai vari punti vendita. Inoltre, è necessario segnalare che la disponibilità dei dispositivi dipende dalle scorte in magazzino dell'operatore.

L'altra soluzione è il finanziamento Compass con la modalità Flexy Pay, in questo caso con un listino separato e con anticipo pari a 0€, presente nei rivenditori Vodafone convenzionati.

Qui sotto potete leggere cosa prevede sia per il Galaxy Z Flip 4 che per il Z Fold 4:

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 128 GB 30 rate mensili da 23,99€ e rata finale azzerata 20 rate mensili da 31,99€ e rata finale di 56,99€ 12 rate mensili da 52,99€ e rata finale di 56,99€

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 256 GB 30 rate mensili da 25,99€ e rata finale azzerata 20 rate mensili da 37,99€ e rata finale azzerata 12 rate mensili da 52,99€ e rata finale di 102,99 euro

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 256 GB 30 rate mensili da 49,99€ e rata finale azzerata 20 rate mensili da 68,99€ e rata finale di 76,99€ 12 rate mensili da 99,99€ e rata finale di 235,99€



Ricordiamo infine che Vodafone Flexy Pay è valido per tutti i nuovi e già clienti a prescindere dall'offerta attiva sulla SIM, con possibilità di pagamento tramite carta di credito, conto corrente bancario e bollettino postale.