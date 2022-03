Samsung Galaxy Z Fold 4 dovrebbe avere uno schermo più resistente

Oltre a confidare in vendite maggiori, Samsung si sta impegnando per dotare i suoi nuovi pieghevoli di tecnologie sempre più all'avanguardia. In questo senso, il nuovo Galaxy Z Fold 4 potrebbe presentare un display più resistente rispetto al suo predecessore.

Il pannello del prossimo dispositivo, infatti, conterebbe su un vetro ultrasottile che, secondo Naver, avrà "durezza e qualità migliorate". Del resto, il vetro ultrasottile utilizzato da Samsung in passato non è stato esente da problemi. Difatti, diversi utenti avrebbero avuto a che fare con delle crepe sul display.