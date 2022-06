Samsung lancerà una variante di Galaxy Z Fold 4 con una memoria da 1 TB?

Mancano ancora un paio di mesi alla presentazione del nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 4. A riguardo, SamMobile ha appreso in esclusiva che potrebbe esserci una variante di questo dispositivo dotata di una memoria interna di 1 TB.

La notizia, ancora in attesa di una conferma ufficiale, potrebbe essere ancora più credibile considerando che il nuovo pieghevole non dovrebbe avere uno slot per la microSD. Dunque, gli utenti più esigenti potrebbero avere la necessità di avere più memoria a disposizione rispetto a quella garantita dai modelli con 256 GB oppure 512 GB.