Samsung Galaxy Z Flip 4 ufficiale: ha fatto i compiti a casa

Per quanto la famiglia di prodotti Z Fold sia quella più completa nel segmento dei pieghevoli Samsung è innegabile come quella più appetibile per il grande pubblico sia Z Flip, non solo per una questione di prezzo, ma anche per ergonomia e portabilità. Ed è per questo che guardiamo con particolare interesse al nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 appena presentato.

Esattamente come per il fratello maggiore (qui tutte le novità su Z Fold 4) anche su questo "piccoletto" infatti non abbiamo assistito a rivoluzioni o innovazioni particolari. Parliamo piuttosto di aggiornamenti incrementali minori, se non per una lodevole eccezione: la batteria. Grazie ad una piccola magina (ne parliamo meglio qui) Samsung ha infatti incluso una batteria del 12% più capiente in uno smartphone dalle dimensioni addirittura più compatte.

Scopriamo meglio questo nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4. A fine articolo trovi la nostra video anteprima.