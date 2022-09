Samsung Galaxy Z Flip 4 non esce vincitore dal test di resistenza

Gli smartphone pieghevoli sono decisamente più fragili di quelli "standard": il display in plastica è infatti più incline a graffiarsi, e il fatto che ci sia una cerniera rende la scocca meno solida. Lo youtuber JerryRigEverything ha messo alla prova Samsung Galaxy Z Flip 4 in uno dei suoi consueti testi di resistenza, e lo smartphone non ne è uscito proprio vincitore.

Si parte come sempre dal test dei display: il piccolo schermo esterno è protetto da un vetro, e dunque presenta i primi segni al livello 6 e 7 della scala Mohs (valori in linea con altri smartphone con display in vetro), mentre lo schermo interno presenta i primi graffi già al livello 2 e 3. Questo vuol dire che anche una semplice unghia potrebbe graffiare irrimediabilmente lo schermo pieghevole (ma questo è già noto sin dalle prime generazioni di smartphone pieghevoli).

I bordi del dispositivo sono in alluminio: passando una lama su di essi è possibile vedere come la vernice viene lasciando intravedere il colore del metallo. Tutto intorno al display interno è invece presente un bumper in plastica che protegge lo schermo da eventuali graffi o urti. La parte esterna della cerniera è ancora in alluminio.