Samsung Galaxy Z Flip 4 non si acquista per la fotocamera, secondo DxOMark

Gli ultimi smartphone pieghevoli di Samsung, ovvero Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, ci hanno convinto molto: i dispositivi sono stati aggiornati dal punto di vista hardware e le piccole migliorie apportate dalla società coreana si fanno sentire nell'utilizzo di tutti i giorni. Purtroppo, come successo anche per Galaxy Z Fold 4, non sono stati fatti troppi passi in avanti per quanto riguarda la fotocamera di Galaxy Z Flip 4.

Lo smartphone è infatti passato dalla mani di DxOMark, celebre testata francese che svolge test approfonditi per praticamente qualsiasi dispositivo in circolazione: in particolare, DxOMark si è concentrata sulla fotocamera di Galaxy Z Flip 4, e purtroppo il verdetto dice che lo smartphone non è un vero camera phone (così come non lo era Z Flip 4).

Queste sono le specifiche del comparto fotografico di Galaxy Z Flip 4: