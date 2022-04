Se siete fan dei Pokemon, non perdetevi questa edizione speciale di Samsung Galaxy Z Flip 3

Se siete fan sia di Samsung che dei Pokemon, questa potrebbe essere un'ottima notizia per voi. Difatti, Samsung Korea ha appena presentato il Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition sul suo sito ufficiale. Prima di scoprire i dettagli di questa edizione speciale, vi consigliamo di leggere sia la scheda tecnica che la recensione dello Z Flip 3.

Ritornando alla Pokemon Edition, il dispositivo viene venduto con una cover trasparente di Pikachu, una custodia per Pokemon, un portachiavi per telefono con la coda di Pikachu, un supporto per telefono e diverse carte da gioco. Per quanto riguarda il design dello smartphone, non si sa ancora se subirà delle variazioni rispetto all'originale.