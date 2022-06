Samsung Galaxy XCover6 Pro ufficiale: torna il rugged con batteria removibile

Samsung Galaxy XCover6 Pro: caratteristiche tecniche

Come si può vedere, il nuovo Galaxy XCover6 Pro presenta un notevole miglioramento rispetto al Galaxy XCover 5 in tutti i sensi, schermo, processore, memoria, batteria (che resta removibile, per fortuna). Inoltre il telefono può funzionare anche con i guanti, ha un tasto programmabile e lo schermo come si è visto ha un refresh che arriva fino a 120 Hz.