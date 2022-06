Meglio tardi che mai: Samsung Galaxy Xcover 5 riceve Android 12

L'anno scorso Samsung aveva lanciato Galaxy Xcover 5, smartphone rugged successore del Galaxy Xcover 4 del 2017, ma il rilascio di aggiornamenti (qui trovate i produttori Android che aggiornano di più i dispositivi) non è stata proprio serrata.

Ora però il gigante sudcoreano si è rimesso in carreggiata e ha rilasciato Android 12 e One UI 4.1 per il dispositivo. Il firmware, identificato con il codice G525FXXU5BVE5 è in via di distribuzione in vasi paesi europei e contiene:

Android 12

One UI 4.1

patch di sicurezza di maggio 2022 (che risolve oltre 80 vulnerabilità di privacy e sicurezza)

di maggio 2022 (che risolve oltre 80 vulnerabilità di privacy e sicurezza) nuova interfaccia utente : Tavolozza colori, nuovi widget, migliore modalità scura, nuovo menu di condivisione

: Tavolozza colori, nuovi widget, migliore modalità scura, nuovo menu di condivisione nuovi strumenti per privacy e sicurezza grazie alla nuova dashboard della privacy, impostazioni per abilitare/disabilitare l'accesso alla videocamera e al microfono e indicatori di privacy per l'utilizzo attivo della videocamera e del microfono

grazie alla nuova dashboard della privacy, impostazioni per abilitare/disabilitare l'accesso alla videocamera e al microfono e indicatori di privacy per l'utilizzo attivo della videocamera e del microfono app stock migliorate: Fotocamera, Calendario, Samsung Internet, Tastiera Samsung e Samsung MyFiles, oltre a più funzionalità per Bixby e Bixby Routines. L'app Galleria ha ora la possibilità di aggiungere un effetto ritratto a qualsiasi immagine con una persona al suo interno. Quick Share ora può essere utilizzato per inviare password Wi-Fi ad altri. Gli AR Emoji hanno ricevuto varie nuove funzionalità di personalizzazione e opzioni per aggiungere GIF da Tenor.

Per controllare la presenza dell'aggiornamento, andate su

Impostazioni

Aggiornamento software

Cliccate su Scarica e installa

Oppure potete scaricarlo dal database di SamMobile e aggiornarlo manualmente.