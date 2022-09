Samsung Galaxy S23 Ultra nelle prime immagini: è caccia alle differenze con S22 Ultra

I render del prossimo top di gamma Samsung sono ora disponibili grazie a OnLeaks, celebre leaker che spesso parla di dispositivi in uscita e non ancora annunciati (e spesso ci vede giusto). Galaxy S23 Ultra sarà dunque decisamente simile al suo predecessore e dal punto di vista del design non ci sarà praticamente alcuna differenza.

Tutti i vari pulsanti e il carrellino che accoglie la SIM saranno posti nelle stesse posizioni di Galaxy S22 Ultra, e anche le fotocamere posteriori rimarranno praticamente invariate per quanto riguarda il posizionamento. Piccola differenza nella curvatura della scocca: Galaxy S23 sarà infatti leggermente più squadrato, ma siamo certi che in pochi noteranno questo cambiamento.

Ovviamente, nonostante il design di Galaxy S23 Ultra rimarrà praticamente invariato rispetto alla passata generazione, Samsung porterà comunque qualche novità sul suo prossimo top di gamma: secondo OnLeaks, migliorerà la qualità dello schermo e delle fotocamere, oltre che al processore.

Poche le informazioni sull'hardware: probabilmente Samsung opterà per un SoC Snapdragon 8 Gen 2, ma non ci sono conferme in questo senso. Alcuni rumor parlano di ricarica rapida a 25 W per le varianti vendute in Cina e 45 W per quelle globali e un sensore principale da 200 MP, ma sicuramente qualche dettaglio in più arriverà nei prossimi mesi.