Samsung vuole la retta via con Galaxy S23 Ultra

Il concetto si capisce meglio osservando l'immagine postata dal leaker su Twitter, che trovate proprio qui sopra. Si intende che il nuovo Galaxy S23 Ultra avrà il frame metallico intermedio più spesso rispetto a Galaxy S22 Ultra. Questo significa che i bordi curvi alla sue estremità saranno ridotti.

Galaxy S23 Ultra sarà addirittura piatto? Difficile dirlo ora, soprattutto perché ad oggi ancora non è trapelata alcuna immagine o render del dispositivo.

Per quanto riguarda gli altri due modelli, Galaxy S23 e S23+, non ci dovrebbero essere particolari novità in termini di design. Vi ricordiamo che la nuova serie Galaxy S23 verrà presentata, con tutta probabilità, tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio 2023. C'è dunque ancora tempo per nuovi rumor che cambino le carte in tavola.