Samsung Galaxy S23 potrebbe avere cornici più grandi di S22

Come si può leggere nel messaggio, Ice Universe conferma la stessa differenza di dimensioni tra Galaxy S22 (qui trovate la nostra recensione di S22+) e S23 che avevamo riportato la settimana scorsa, con un aumento di 0,15 mm per lato.

Il dato interessante è però che questi mm in più sembrano andare tutti nelle cornici e non nell'incremento dello schermo (che dovrebbe essere da 6,1 pollici e 1.080 x 2.340 pixel come quello del predecessore), il che contribuisce a far sembrare il dispositivo più "ingombrante".