Samsung Galaxy S22 Ultra ufficiale: la grande scommessa

Dimenticavi per un attimo di S22/S22+ e dei tanti tablet della serie Tab S8 : qui parliamo di Galaxy S22 Ultra, probabilmente il top di gamma più importante della storia di Samsung , quello che sancisce definitivamente la fusione della serie Note nella serie S. Non possiamo ancora dirvi se la scommessa sia stata vincente, ma possiamo dirvi cosa aspettarvi.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6.8" Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X (1~120Hz), tasso di risposta al tocco di 240 Hz in Game Mode, 100% DCI-P3, luminosità di picco di 1.750 nit, contrasto 3.000.000:1

: 6.8" Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X (1~120Hz), tasso di risposta al tocco di 240 Hz in Game Mode, 100% DCI-P3, luminosità di picco di 1.750 nit, contrasto 3.000.000:1 CPU : Exynos 2200 con GPU AMD

: Exynos 2200 con GPU AMD RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Archiviazione : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel, f/1.8, FOV 85°, AF, OIS Grandangolo : 12 megapixel, f/2.2, FOV 120°, dual pixel AF Zoom 3x : 10 megapixel, f/2.4, FOV 36°, AF, OIS Zoom 10x : 10 megapixel, f/4.9, FOV 11°, AF, OIS

: Fotocamera anteriore : 40 megapixel, f/2.2, FOV 80°

: 40 megapixel, f/2.2, FOV 80° Certificazione : IP68

: IP68 Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, UWB

: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, UWB Dimensioni : 77,9 X 163,3 X 8,9 mm

: 77,9 X 163,3 X 8,9 mm Peso : 228 grammi

: 228 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 45 Watt cablata e 15 Watt wireless

: 5.000 mAh con ricarica a 45 Watt cablata e 15 Watt wireless OS: Android 12 con One UI 4.1

Oltre a quanto evidenziato nella scheda tecnica, S22 Ultra supporta la S Pen, ma al contrario del modello dello scorso anno questa volta lo stylus ha un proprio alloggiamento all'interno dello smartphone, rendendolo di fatto un Galaxy Note. Samsung promette inoltre che sia "la S Pen più veloce e reattiva che Samsung abbia mai realizzato", con una latenza ridotta di 3 volte rispetto al precedente.

Non mancano ovviamente le funzioni fotografiche già citata per gli altri S22, ovvero Nightography, Modalità Ritratto "potenziata", ed Auto Framing, ma S22 Ultra è dotato anche del più grande sensore di pixel di Samsung, che gli consente di catturare più luce. Inoltre, grazie a Super Clear Glass, Galaxy S22 Ultra promette di girare video notturni più fluidi e luminosi, senza lens flare.

Notevole come sempre l'attenzione dedicata allo zoom, con due sensori separati ed in più il 100x ibrido, e per i fotografi più esigenti c'è anche l'app Expert RAW, che già abbiamo imparato ad apprezzare negli scorsi mesi, e che offre anche "una suite completa di strumenti di editing in-camera", con in più la possibilità di salvare le foto in formato RAW fino a 16 bit.

Da sottolineare un altro impegno molto importante preso da Samsung: "l'intera serie Galaxy S22 sarà supportata con fino a quattro versioni di aggiornamenti del sistema operativo Android", facendone la più longeva del panorama Android.