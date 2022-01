Samsung Galaxy S22 Ultra: un leak svela proprio tutto riguardo la fotocamera

L'utente Zaryab Khan su Twitter ha condiviso un'immagine che descrive con precisione tutti i sensori che saranno impiegati su S22 Ultra. Per la camera principale, si parla di un sensore da 108MP f/1.8, con stabilizzazione ottica, mentre sono due i sensori tele: uno sarà da 10MP f/2.4 con zoom 3x e il secondo sempre da 10MP, ma con apertura f/4.9 e zoom 10x. Per entrambi non mancherà l'OIS. Infine, ad accompagnare il tutto, un sensore ultrawide da 12MP f/2.2. La camera frontale sarà da 40MP con apertura f/2.2.

Inoltre, il leak afferma che la fotocamera ultra-wide sul dispositivo sarà dotata di un obiettivo in vetro Super Clear per evitare riflessi e glare. Questi ulteriori dettagli si aggiungono a quelli già noti: qui trovate tutti gli articoli che riguardano il prossimo top di gamma di Samsung.