Samsung Galaxy S22 Ultra Teardown: com'è l'interno del nuovo Note

Dopo aver notato come le coperture delle fotocamere siano fissati al pannello posteriore in vetro , cosa che influisce negativamente sulla riparabilità, Zach ha mostrato parte del gruppo degli speaker e la guarnizione della porta USB-C , accessibili in seguito alla rimozione della bobina della ricarica wirelss.

Zach prosegue lo smontaggio con l'enorme blocco fotocamere, notando le dimensioni del teleobiettivo ma soprattutto rilevando la grande quantità di adesivo usato per mantenere la batteria in posizione. Ad un certo punto, deve addirittura usare dell'alcol isopropilico per staccarla, cosa che sicuramente renderà molto difficile la sostituzione. Da notare che persino Apple usa delle linguette per mantenere la batteria nel vano, in modo da semplificarne la rimozione.

Infine c'è lo scomparto della S Pen, che è coperto da una spessa piastra di plastica, incollata in modo da renderla impermeabile, e con in cima la bobina per la ricarica wireless. Dopo il rimontaggio, il telefono non si riaccende, e Zach nota come il connettore del display sia stato leggermente tagliato con la lama, fatto che dimostra l'incredibile complessità di un'operazione del genere. Tutto sommato, il Samsung Galaxy S22 Ultra lascia un'ottima impressione di solidità e qualità, ma si conferma estremamente difficile da riparare, come rilevato anche di iFixit.