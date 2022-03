Samsung Galaxy S22 Ultra sopravvive ad ogni tortura

Come accade per ogni smartphone rilasciato sul mercato, anche Galaxy S22 Ultra arriva tra le mani di JerryRigEverything per il consueto test di durabilità, che il top di gamma di Samsung supera senza problemi.

Si parte come sempre dal vetro che protegge il display: essendo appunto costruito in vetro (più precisamente, Gorilla Glass Victus), mostra i primi graffi al livello 6 della scala Mohs, valore completamente in linea con praticamente tutti i dispositivi. Nel test della fiamma (durante il quale la fiamma di un accendino è posta direttamente sullo schermo), il display mostra un alone bianco persistente dopo 20 secondi "sotto le fiamme".

Galaxy S22 Ultra si conferma poi estremamente resistente: pur applicando tantissima forza ai lati dello smartphone, quest'ultimo non si piega e rimane completamente integro. Vi lasciamo dunque al video completo, nel quale Zack ha anche completamente smontato la S Pen.