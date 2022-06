Samsung Galaxy S22 Ultra sta per arrivare in edizione limitata

Samsung Galaxy S22 Ultra è sicuramente uno degli smartphone più popolari sul mercato. Anche per questo motivo, l'azienda sudcoreana si sta preparando a lanciare una collezione limitata che vede il dispositivo come protagonista. Quest'ultima, per ora prevista soltanto in Vietnam, è composta, oltre che dall'S22 Ultra, anche dal Galaxy Watch 4 e dal Wireless Charger Duo. Dovrebbe essere lanciata oggi (24 giugno) e rimanere in vendita almeno fino al 30 giugno.

La collezione, denominata da Samsung come "Night Lively", sarà venduta ad un prezzo di 30.990.000 VND (circa 1.260 euro), un prezzo sicuramente più basso rispetto al valore complessivo del bundle, che si aggira intorno ai 42.670.000 VND (circa 1.740 euro). Per quanto riguarda la disponibilità in altri Paesi, attualmente non ci sono novità a riguardo.

Non è la prima volta che l'azienda coreana lancia edizioni limitate dei suoi smartphone. Ad esempio, un paio di settimane fa, fu annunciata una versione esclusiva di Galaxy S22 ispirata al celebre gioco mobile "Diablo Immortal", venduta con tanto di tappetino per mouse in pelle, una cover personalizzata per il cellulare, un pad di ricarica wireless, una mappa del gioco ed una carta regalo Blizzard.