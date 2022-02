Samsung Galaxy S22 Ultra: alcuni utenti segnalano problemi allo schermo

La causa esatta di questo problema non è chiara, ma dall'aspetto potrebbe essere un problema hardware. È interessante notare che il comportamento è apparso finora solo sulle versioni Exynos del Galaxy S22 Ultra, come emerge da un thread di Reddit, ma è ancora presto per trarre conclusioni. Alcuni utenti hanno scoperto che il passaggio del telefono da QHD a FHD nelle impostazioni dello schermo sembra risolvere il problema.

Se questo dovesse rivelarsi un problema hardware, Samsung sarà probabilmente disposta a ripararlo in garanzia, ma non è un ottimo momento per i cambi, in quanto le scorte per il Galaxy S22 Ultra sono ritardate attraverso alcuni canali di vendita al dettaglio a causa dell'elevata domanda. E voi, avete notato il difetto? Fateci sapere!