Samsung Galaxy S22 ed S22+ ufficiali: compatti e rifiniti

Samsung presenta quest'oggi la serie S22, costituita, come da previsioni, da S22 propriamente detto, da S22+ e da S22 Ultra. A quest'ultimo spetta anche il compito di raccogliere l'eredità della serie Note , pertanto ne parleremo in un articolo a parte. Concentriamoci ora su Galaxy S22 ed S22+, che devono comunque rispondere ad un importante quesito: sono, o non sono, dei top di gamma?

Caratteristiche Tecniche Samsung S22 ed S22+

Schermo : 6,1" (S22) / 6,6'' (S22+) FHD+ Dynamic AMOLED 2X (10~120Hz), 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco: 1.300 nit (S22) / 1.750 nit (S22+), Gorilla Glass Victus

: 6,1" (S22) / 6,6'' (S22+) FHD+ Dynamic AMOLED 2X (10~120Hz), 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco: 1.300 nit (S22) / 1.750 nit (S22+), Gorilla Glass Victus CPU : Exynos 2200 con GPU AMD

: Exynos 2200 con GPU AMD RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8, FOV 85°, dual pixel AF, OIS Grandangolo : 12 megapixel, f/2.2, FOV 120° Zoom 3x : 10 megapixel, f/2.4, OIS, FOV 36°

: Fotocamera anteriore : 10 megapixel, f/2.2, FOV 80°

: 10 megapixel, f/2.2, FOV 80° Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 6E (S22+) / Wi-Fi 6(S22), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, UWB (S22+)

: 5G, LTE, Wi-Fi 6E (S22+) / Wi-Fi 6(S22), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, UWB (S22+) Certificazione : IP68

: IP68 Dimensioni : 70,6 x 146 x 7,6mm (S22) / 75,8 x 157,4 x 7,6mm (S22+)

: 70,6 x 146 x 7,6mm (S22) / 75,8 x 157,4 x 7,6mm (S22+) Peso : 168 grammi (S22) / 196 grammi (S22+)

: 168 grammi (S22) / 196 grammi (S22+) Batteria : 3.700 mAh con ricarica a 25 Watt (S22) / 4.500 mAh con ricarica a 45 Watt (S22+) | 15 Watt wireless per entrambi

: 3.700 mAh con ricarica a 25 Watt (S22) / 4.500 mAh con ricarica a 45 Watt (S22+) | 15 Watt wireless per entrambi OS: Android 12 con One UI 4.1

S22 ed S22+ sono in pratica speculari, con giusto un paio di differenze tecniche che non siano imputabili alle dimensioni: supporto UWB e velocità di ricarica. A questo proposito sottolineiamo che caricabatterie e cavo dati sono venduti separatamente in entrambi i modelli.

L'elemento sul quale Samsung punta di più, nemmeno a farlo apposta, è ancora una volta la fotocamera. Ecco infatti un piccolo estratto al riguardo dal comunicato stampa.

Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, come il sensore più ampio del 23% rispetto a S21 e S21+ e la tecnologia Adaptive Pixel, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio. E quando si girano video con gli amici, la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente la messa a fuoco della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. Entrambi i dispositivi sono potenziati dall’avanzata tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento. Galaxy S22 e S22+ sono inoltre dotati dell’ultima tecnologia di Intelligenza Artificiale Samsung, che eleva il livello di qualità delle foto. È semplice scattare foto perfette in Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map; i soggetti raffigurati appariranno al loro meglio, anche nei dettagli più piccoli, grazie al sofisticato algoritmo AI. Avviene lo stesso anche quando il soggetto è un animale: la nuova Modalità Ritratto di Galaxy S22 e S22+ consente al pelo degli animali di risultare definito e non assimilato allo sfondo, in modo da ottenere scatti del proprio animale domestico sempre perfetti.

Foto notturne e modalità ritratto: due cavalli di battaglia che molti smartphone hanno provato a domare nel corso degli ultimi anni, e nei quali S22 vogliono dire la loro.

Per il resto, ottimo display, come sempre, il nuovo Exynos 2200 con GPU AMD, che non mancherà di essere messo alla prova a dovere, ed un design ormai riconoscibile.