Samsung Galaxy S22 non se la cava molto bene con i drop test

Come visto nel drop test per il Galaxy S22 Ultra , sembra che la realtà sia un po' più dura (e costosa), e il risultato non cambia granché per il Galaxy S22 , come si vede nel nuovo drop test effettuato da PBKreviews

Nonostante il nuovo vetro e lo schermo piatto, come si vede dal video il Galaxy S22 resiste abbastanza bene se colpisce il suolo dalla parte dei bordi, ma se atterra di "pancia" o di "schiena" si creano crepe anche a seguito di cadute da circa un metro.

Al momento su smart repair, per una sostituzione ufficiale, non sono ancora stati inseriti i prezzi per la nuova serie, ma per un metro di paragone la sostituzione dello schermo di un Galaxy S21 costa ben 185 euro, quindi meglio usare cover e pellicole per non rischiare.