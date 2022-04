I Samsung Galaxy S22 in Corea del Sud costano la metà

La vicenda "GOS", continua a tenere banco in casa Samsung. In particolare, secondo quanto riportato da Reuters, gli operatori coreani hanno deciso di dimezzare il prezzo dei Galaxy S22 (qui scheda tecnica e recensione del modello Ultra). Presumibilmente, la decisione sarebbe stata presa per rimanere competitivi a seguito della vicenda.

Inoltre, secondo alcuni analisti del Paese asiatico, la vicenda avrebbe rappresentato per l'azienda "un duro alla sua credibilità". Dunque, sembrerebbe che non sia bastato il rilascio dell'aggiornamento software per calmare gli animi.