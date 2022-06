Alla fine, Samsung potrebbe non lanciare Galaxy S22 FE

Il primo dispositivo della serie FE è arrivato a settembre 2020: si trattava di Galaxy S20 FE, smartphone che si è subito dimostrato parecchio interessante soprattutto nel rapporto qualità prezzo. Il lancio del suo successore, Galaxy S21 FE, è stato però decisamente travagliato, al punto che lo smartphone è arrivato sul mercato sono a gennaio di quest'anno, con diversi mesi di ritardo sulla tabella di marcia.

Per questo motivo, Samsung sarebbe decisamente riluttante all'idea di rilasciare al pubblico Galaxy S22 FE, visto che dovrebbe farlo entro qualche mese per rientrare nei piani originali per quanto riguarda l'uscita dei dispositivi FE. Secondo quanto riferito poi da Sammobile, Galaxy S22 FE sarebbe già stato cancellato del tutto, visto inoltre che il codice SM-S900, che sarebbe stato il numero modello del dispositivo, non esiste nei database dell'azienda.