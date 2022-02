Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra fotografati per la prima volta dal vivo!

Mancano pochissime ore all'annuncio dei nuovi Samsung Galaxy S22 e l'attesa si sta facendo sempre più sentire. I leaker di tutto il mondo sono freneticamente a caccia di immagini per bruciare la presentazione , e come di consueto in rete appaiono le prime foto rubate. Dopo la prima immagine dal vivo del Galaxy Tab S8 Ultra, che verrà mostrato contestualmente ai nuovi smartphone della casa di Seul, ecco apparire in rete la prima foto dal vivo del Samsung Galaxy S22 e del Galaxy S22 Ultra .

Il Tweet di Somebody è apparso in risposta a quello di Anthony che afferma come in Corea la serie Galaxy S22 verrà messa in vendita il 25 febbraio e che ci potrebbero essere dei problemi in caso di esaurimento delle scorte dei dispositivi a causa di questioni con i sindacati di Samsung e un possibile sciopero, con successiva chiusura, della fabbrica.

Le foto dei due smartphone non sembrano fatte in un negozio (com'era avvenuto per il Galaxy Tab S8 Ultra), ma in un contesto privato, e si riescono ad apprezzare abbastanza bene le differenze di dimensioni e soprattutto di design (molto squadrato quello dell'Ultra). I colori sono satinati, ma per le tonalità ovviamente dipendono troppo dalle luci e dal contesto della foto per poter dare dei giudizi definitivi. Manca ormai pochissimo alla presentazione, quindi non ci resta che aspettare, ovviamente se non dovessero uscire altre foto!