Samsung Galaxy S22 è 24° nella classifica di DxOMark

L'azienda francese ha testato in modo approndito il comparto fotografico di Galaxy S22, assegnando un punteggio finale di 126 punti . Questo è sicuramente dietro ai 132 punti di Pixel 6 , ma anche dietro ai 128 punti dello Xiaomi Mi 10 Pro lanciato due anni fa. Insomma, ci si poteva aspettare qualcosa in più.

Ormai è sempre più assodato che nel settore smartphone la battaglia si gioca sul campo della fotografia , soprattutto tra i dispositivi top di gamma. Pertanto ad oggi troviamo tanti modelli in grado di offrire un'esperienza fotografica di rilievo, con una competizione crescente. In questo contesto dobbiamo inquadrare il 24° posto di Galaxy S22 nella classifica di DxOMark .

Tra gli aspetti positivi messi in evidenza durante i test sono stati menzionati il bilanciamento del bianco, il range dinamico ampio e le buone performance anche in condizioni di bassa luminosità ambientale. Tra quelli negativi troviamo la lentezza dell'autofocus, l'instabilità dell'autofocus nei video e artefatti nei video e negli scatti con poca luce.

Non è escluso che alcuni di questi difetti annoverati da DxOMark non possano essere risolti via software, magari con aggiornamenti mirati da parte di Samsung. Per maggiori dettagli sui test vi suggeriamo di leggere l'analisi completa disponibile a questo indirizzo.