Samsung pronta a lanciare il Galaxy S22 Diablo Immortal Edition

Samsung, già in passato, ha collaborato con diversi marchi alla produzione di edizioni limitate dei suoi smartphone, smartwatch e auricolari. In questo senso, l'azienda coreana, nei prossimi giorni, lancerà una variante speciale del suo Galaxy S22 ispirata al gioco mobile "Diablo Immortal".

Saranno realizzate, infatti, 100 unità dello smartphone che verranno vendute con accessori a tema Diablo Immortal, tra cui un tappetino per mouse in pelle, una cover per il cellulare, un pad di ricarica wireless, una mappa del gioco ed una carta regalo Blizzard. Il dispositivo verrà lanciato in partnership con l'operatore di rete sudcoreano LG Uplus.