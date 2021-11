Samsung Galaxy S22: trapelano le date di lancio sul mercato

Il noto leaker Jon Prosser su Twitter ha condiviso le date più importanti per Galaxy S22. Secondo Prosser, i preordini di Galaxy S22 partiranno dal prossimo 8 febbraio 2022 . L'arrivo sul mercato, e dunque le spedizioni , avverrà dal prossimo 18 febbraio 2022 .

Dopo aver visto le prime immagini dal vivo di Galaxy S22 è giunto il momento di capire quando potrebbero arrivare i nuovi flagship di casa Samsung. Soprattutto dopo le voci emerse in merito a un rinvio per fare spazio a Galaxy S21 FE .

Quanto appena riferito da Prosser è coerente con le ultime informazioni trapelate in rete sul conto di Galaxy S22, le quali indicavano uno slittamento del lancio a febbraio 2022 in favore di un lancio di Galaxy S21 FE previsto per gennaio 2022.