Confermato, Samsung Galaxy S22 con ricarica a soli 25W, S22+ e S22 Ultra a 45W

Quindi il Galaxy S22 avrà la stessa ricarica del suo predecessore, e avrà bisogno di 70 minuti per ricaricare la sua batteria da 3.700 mAh, più piccola di quella dell'S21 di 300 mAh. L'S22+ invece, sarà in grado di ricaricare la sua batteria da 4.500 mAh in 60 minuti. Per confronto, S21 e S21+ necessitavano rispettivamente di 73 e 62 minuti per la ricarica completa. Ricordiamo che i nuovi flagship di Samsung non avranno il caricabatterie incluso nella confezione e che sono previsti ritardi per la messa in vendita dei modelli S22 e S22+. Qui sotto una slide trapelata dalla presentazione del 9 Febbraio con ulteriori dettagli.