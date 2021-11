Samsung Galaxy S21: il bug di WhatsApp che dà problemi ai video inviati

A seguito dell'aggiornamento ad Android 12 dei Samsung Galaxy S21 alcuni utenti hanno rilevato un bug che colpisce i video di WhatsApp.

In particolare è stata notata la presenza in alcuni video inviati di bande verdi orizzontali e verticali. Tale anomalia non è legata ai soli dispositivi Samsung qui presi in considerazione, ma anche ad altri smartphone della famiglia Android con l'ultimo sistema operativo, come OnePlus e Pixel 6.