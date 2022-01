Samsung Galaxy S21 FE: ufficiale lo smartphone più anticipato di sempre

Non esiste forse smartphone Android di cui si sia scritto di più negli ultimi mesi, con specifiche e design confermati dai rumor da lungo tempo eppure sembrerebbe più volte rimandato. Fino ad oggi, data in cui viene annunciato Samsung Galaxy S21 FE .

Scheda tecnica

Samsung Galaxy S21 FE è quindi uno smartphone estremamente concreto, con resistenza all'acqua e alla polvere, lo stesso apprezzatissimo design di tutta la famiglia S21, con un richiamo al profilo della fotocamera integrato nella scocca che li ha resi già iconici e un hardware da vero top di gamma. Non saranno delusi i fan di Samsung di scoprire che anche qui troviamo il processore Snapdragon 888 al posto della soluzione Samsung-made degli altri S21.

Dal punto di vista di funzionalità e software non troviamo nessuna novità specifica per questo modello, ma ritroviamo quanto visto nei fratelli "maggiori". Fa piacere scoprire che S21 FE arriva sul mercato con Android 12 preinstallato con personalizzazione One UI 4.