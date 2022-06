Samsung Galaxy S10 5G, rallentano gli update

Notizie non proprio positive per i possessori del Samsung Galaxy S10 5G. L'azienda coreana, infatti, ha annunciato che il dispositivo riceverà quattro aggiornamenti di sicurezza all'anno, ovvero un update ogni tre mesi. A questo punto, dunque, è scontato che lo smartphone non riceverà più aggiornamenti di sistema importanti: probabile la sua corsa finisca con Android 12.

Inoltre, anche il Samsung Galaxy M13 è passato ad un programma di aggiornamento trimestrale, mentre il Galaxy A41, Galaxy A 51 5G e Galaxy M01 riceveranno soltanto due update all'anno. Niente più da fare, invece, per il Galaxy A6 ed il Galaxy J7 Duo.