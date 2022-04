Samsung in cerca di rivalsa: "realizzeremo processori appositi per gli smartphone Galaxy"

Nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere i top di gamma Samsung, quelli della gamma Galaxy S e gli ormai pensionati Galaxy Note che sono stati sostituiti dai Galaxy S Ultra, arrivare sul mercato con processori Exynos realizzati da Samsung.

Questo è accaduto in Europa mentre in USA e Corea del Sud il produttore ha lanciato i suoi top di gamma con processori Snapdragon. Questo aspetto ha sempre alimentato discussioni su quale variante era migliore in termini di performance. Samsung starebbe pensando però di introdurre un'ulteriore svolta alla questione, realizzando dei processori specifici per i suoi Galaxy.