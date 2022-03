Samsung Galaxy M23 si mostra nei suoi vivaci colori

In prima analisi, quest'ultimo è caratterizzato nella parte posteriore da una configurazione a tripla fotocamera incastonata in un modulo rettangolare , mentre in quella anteriore notiamo un notch a goccia .

La serie M dei Galaxy di casa Samsung potrebbe presto ricevere un nuovo modello di fascia media: il Galaxy M23 5G , di cui però al momento non sono noti dettagli circa la data di lancio, ma in compenso sono stati trapelati alcuni dettagli chiave.

Caratteristiche tecniche - Samsung Galaxy M23 5G

Uscita e prezzo

Come già specificato, un preciso momento di lancio non è ancora noto. Ci si aspetta che tale lancio avvenga nei prossimi giorni in India e altri mercati. Il dispositivo sarà disponibile in tre opzioni di colore a un prezzo che probabilmente oscillerà tra i 250€ e i 300€.