Samsung Galaxy M13 ufficiale: un entry-level colorato, speriamo a buon prezzo

Galaxy M13 è ufficiale, seppure senza tanti festeggiamenti da parte di Samsung, che lancia un po' in sordina il suo nuovo smartphone di fascia bassa, anticipato giusto ieri da alcuni render condivisi da @evleaks. Vediamo quindi di che pasta è fatto, in attesa che Samsung comunichi anche disponibilità e prezzo.

Scheda tecnica Samsung Galaxy M13

Schermo : 6,6'' FHD+

: 6,6'' FHD+ CPU : octa-core

: octa-core RAM : 4 GB

: 4 GB Archiviazione : 64 / 128 GB espandibile (con microSD fino a 1 TB)

: 64 / 128 GB espandibile (con microSD fino a 1 TB) Fotocamere posteriori : Principale : 50 megapixel, f/1,8 Grandangolo : 5 megapixel, f/2,2, fuoco fisso Profondità : 2 megapixel, f/2,4, fuoco fisso

: Fotocamera frontale : 8 megapixel, f/2,2, fuoco fisso

: 8 megapixel, f/2,2, fuoco fisso Connettività : LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0

: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0 Dimensioni : 76,9 x 165,4 x 8,4 mm

: 76,9 x 165,4 x 8,4 mm Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Peso : 192 grammi

: 192 grammi OS: Android 12 con One UI Core 4.1

Come vedete si tratta di un entry-level, con One UI Core, ovvero una versione semplificata dell'interfaccia Samsung, pensata appositamente per i modelli di fascia più bassa. A questo proposito non è nemmeno stato reso noto il modello preciso del processore, e non è nemmeno specificata la presenza del GPS, che però sinceramente ci aspettiamo di trovare a bordo.