Il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe prendere qualcosa dal Galaxy S22 Ultra

L'attesa per il nuovo pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold 4, sta già salendo alle stelle, con rumor che continuano a inseguirsi. Ora alcuni leaker hanno diffuso alcune rivelazioni sul comparto fotocamere , un aspetto del Galaxy Z Fold 3 (in caso ve la siate persa, qui c'è la nostra recensione ) che seppur ottimo non era di altissimo livello .

Come avrete notato, mancherà il periscopio, quindi in teoria il nuovo pieghevole potrebbe utilizzare il teleobiettivo da 10 MP del Galaxy S22 con zoom ottico 3x. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe essere lanciato con il chipset Snapdragon 8 Gen 1+ e non disporrà di uno slot integrato per la S Pen.