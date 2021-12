Samsung Galaxy A73 senza più segreti: design e specifiche tecniche

Si scalda l'atmosfera attorno ai prossimi modelli che Samsung lancerà nel 2022, e non solo per quanto riguarda i top di gamma Galaxy S22. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli su Galaxy A73 5G, uno dei prossimi dispositivi di fascia medio-alta.

Grazie all'affidabile Steve H. siamo in grado di dare un'occhiata a come sarà il design dello smartphone: come vedete dalle immagini presenti nella galleria in basso, il dispositivo presenterà un modulo fotografico posteriore con ben quattro fotocamere e il flash LED, in configurazione simile a quanto abbiamo visto sulla serie Galaxy S21. Anteriormente vediamo un display piatto, forato al centro per la fotocamera anteriore.