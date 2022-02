Samsung Galaxy A53 5G senza segreti: Exynos 1200 e quad-camera

Soltanto qualche ora fa abbiamo visto gli ultimi e promettenti dettagli su Galaxy A33 5G, uno dei nuovi medio-gamma che Samsung lancerà quest'anno. Analogamente, è ora di vedere cosa ci proporrà Galaxy A53 5G.

Il dispositivo è trapelato sulla piattaforma Play Console di Google, segno che, proprio come A33 5G, è in fase di lancio. Il nuovo Galaxy A53 5G appare con un processore octa-core identificato dal codice Samsung S5e8825, il quale dovrebbe corrispondere all'Exynos 1200. La GPU sarà ARM Mali G68, mentre la RAM dovrebbe partire da 6 GB. Il sistema operativo appare aggiornato ad Android 12.