Samsung Galaxy A52s 5G ha un ottimo audio per il suo prezzo secondo DxOMark

Rilasciato a settembre di quest'anno, Galaxy A52s 5G è uno smartphone di fascia media di Samsung con interessanti caratteristiche (prima fra tutte, il supporto alla connettività 5G ). Il dispositivo è passato dalle mani di DxOMark per essere sottoposto ad alcuni test del comparto audio .

Allo smartphone è stato assegnato un punteggio di 69 punti: non è alto in senso assoluto (Galaxy A52s si piazza infatti al 28° posto della classifica generale), ma nella classifica dei dispositivi nella sua stessa fascia di prezzo si posiziona ben al secondo posto, dietro solo a Xiaomi Mi 10S, in cima con 80 punti.

Il suono risulta quasi sempre ben bilanciato, sono presenti pochissimi artefatti durante la riproduzione dei suoni eanche i microfoni fanno un buon lavoro e il suono registrato è di buona qualità. Purtroppo il volume minimo è davvero troppo basso per essere utilizzabile e mancano le frequenze basse.