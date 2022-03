Samsung A33 ed A53 5G in Italia a caccia di best buy: AMOLED, 4 fotocamere, Android 12 e altro

Samsung porta in Italia due nuovi smartphone di fascia media: Galaxy A33 ed A53 , ovviamente entrambi con connettività 5G , e lo fa con prezzo di lancio e promo interessanti, e non da ultimo con Android 12 già equipaggiato con la OneUI 4.1 .

Immagini Samsung A33 5G

Immagini Samsung A53 5G

Caratteristiche Samsung A33/A53

Dal punto di vista tecnico Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G hanno molto in comune, ma anche alcune differenze chiave. Anzitutto il display, con frequenza di refresh più elevata su A53, ma Super AMOLED per entrambi. E poi soprattutto le fotocamere, tutte a risoluzione più elevata su A53. Anche nei tagli di RAM e storage, A53 ha la mano vincente, ma non sarà quello a stravolgere l'esperienza d'uso.

Da sottolineare poi il debutto del nuovo processore Exynos, l'ultimo chip di fascia media Samsung, del quale abbiamo già parlato più in dettaglio, che, unito alla batteria molto capiente, dovrebbe garantire un'ottima autonomia.

"Crediamo che tutti debbano avere l'opportunità di sperimentare l'impatto positivo che la tecnologia mobile può avere sulla loro vita", ha dichiarato TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience). "Con le ultime novità della serie Galaxy A, stiamo rendendo più accessibile che mai l'esperienza mobile avanzata e innovativa di Galaxy a un ottimo prezzo".

Lode poi a Samsung dal punto di vista software: entrambi i nuovi Galaxy A debuttano con Android 12 e con l'ultima versione della One UI, ed in più Galaxy A53 5G ha 4 generazioni di aggiornamenti di Android e One Ui e fino a cinque anni di patch di sicurezza garantiti.

In più ci sono diverse funzioni di intelligenza artificiale per semplificare la vita all'utente, in particolare con la fotocamera (modalità notturna, ritratto, ecc) e, per la prima volta sulla serie Galaxy A, l'opzione Rimasterizza Immagine, che dà nuova vita alle vecchie foto, mentre con Gomma Oggetto potrete rimuovere eventuali elementi indesiderati sullo sfondo.

Galaxy A33 ed A53 hanno inoltre certificazione IP67 (resistente a polvere ed acqua, con immersioni di massimo 30 minuti fino a 1 metro di profondità), e sono protetti da Corning Gorilla Glass 5.

Come già successo in precedenza sui top di gamma, Samsung rimuove il caricabatterie dalla confezione, che quindi è di dimensioni ridotte e realizzata in carta riciclata, mentre gli smartphone presentano materiali riciclati post-consumo (PCM) per i pulsanti laterali e gli slot delle schede SIM.