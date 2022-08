Samsung Galaxy A23 5G: trapelano immagini e scheda tecnica dello smartphone

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy A23 5G, un nuovo smartphone di fascia media della società coreana che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane: al dispositivo abbiamo già dedicato un articolo relativo al design e uno relativo ad alcune specifiche tecniche trapelate, ma adesso è disponibile l'intera scheda tecnica, insieme a qualche nuova foto dello smartphone.

Offerte Amazon

Partendo dal design, è confermato quanto visto nelle foto condivise le scorse settimane: lo smartphone è davvero "semplice", con le fotocamere posteriori poste in una specie di rettangolo in alto a sinistra e fotocamera frontale posta invece in un notch "a goccia". Sul fronte, il bordo inferiore risulta più pronunciato rispetto agli altri tre.

Lo schermo sarà da 6,6 pollici in risoluzione Full HD+, con probabilmente il supporto al refresh rate a 90 Hz. Il processore sarà lo Snapdragon 695 e sarà accompagnato da 4, 6 oppure 8 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, quest'ultima espandibile fino a 1 TB con scheda SD. Galaxy A23 5G arriverà sul mercato con la One UI 4.1 basata su Android 12 e ovviamente non mancherà il supporto al 5G.