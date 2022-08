Samsung lancia il Galaxy A04: display da 6,5" e una fotocamera da 50 MP

Lo scorso novembre Samsung presentò il Galaxy A03 , un dispositivo entry-level che puntava molto sull'aspetto dell' autonomia grazie soprattutto ad una batteria 5.000mAh. Ora, a distanza di nove mesi, l'azienda coreana – in maniera silenziosa – ha presentato il successore: il Galaxy A04 . Si tratta di un dispositivo piuttosto simile all'A03, anche dal punto di vista del design, ad eccezione di qualche piccolo dettaglio, come il posizionamento del flash LED, posto leggermente più in basso rispetto a quanto visto sul Galaxy A03.

A differenza del predecessore, dunque, il nuovo modello ha ottenuto una maggiore risoluzione del sensore fotografico principale (da 48 MP a 50 MP), conservando però una batteria da 5.000 mAh che dovrebbe assicurare un'ottima autonomia. Sul tipo di processore utilizzato da Samsung, invece, ancora nessuna conferma ufficiale (dovrebbe trattarsi di un chip octa-core). Il nuovo smartphone sarà disponibile in quattro colori: verde, nero, bianco e rosa.

Come già accennato sopra, infine, il Galaxy A04 verrà lanciato con a bordo Android 12 con la One UI 4.1. Difatti, almeno per il momento, la One UI 5 con Android 13 è ancora in fase di prova. La beta, infatti, attualmente è stata rilasciata per la serie Galaxy S22. Non sono poche le novità contenute nell'update, a partire dalla nuova dashboard per consultare tutte le opzioni di sicurezza rapidamente.

Uscita e Prezzo

Sfortunatamente al momento non sono stati ufficializzati nè il prezzo di lancio nè i dettagli sulla disponibilità nei vari mercati. In tal senso, occorrerà attendere nuove comunicazioni da parte di Samsung.