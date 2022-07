Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 anticipano l'uscita: design e colori completi

Ormai sappiamo che i nuovi pieghevoli rappresentano un aggiornamento iterativo , più che una rivoluzione, quindi come abbiamo già visto negli altri leak le differenze con le generazioni precedenti non sono particolarmente rilevanti, a parte un design più squadrato e altri piccoli particolari.

Ormai dei dispositivi sappiamo molto - quasi tutto - e Samsung ha centellinato le informazioni con annunci o post quasi quotidiani per alimentare l'hype intorno ai suoi nuovi smartphone , ma ora finalmente sono trapelate immagini che ritraggono i dispositivi da tutte le angolazioni e in tutti i colori .

Manca pochissimo al lancio dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 , i nuovi pieghevoli destinati a dominare il settore per i mesi a venire.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Cominciamo con Galaxy Z Flip 4 , probabilmente tra i due smartphone della serie Z quello che avrà più successo, come confermato dal capo del settore Mobile Experience di Samsung TM Roh e dai numeri del precedente Galaxy Z Flip 3 . Qui sotto potete vedere la colorazione azzurra .

Queste le caratteristiche tecniche del telefono, per quanto si sa finora:

Samsung Galaxy Z Fold 4

Presentazione ufficiale

I prezzi dei nuovi smartphone dovrebbero partire da

1080 euro per Z Flip 4

1864 euro per Z Fold 4

Vi ricordiamo che i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung verranno annunciati il 10 agosto alle 9:00 ET (15 ora italiana) con un evento speciale Unpacked a New York. Potete seguire l'evento in diretta tramite il canale YouTube (qui sotto) e se prenotate i telefoni prima del lancio potete ricevere fino a 200 dollari di crediti.