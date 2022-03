Samsung Fashion Film: la pellicola che protegge e abbellisce

La descrizione riportata è la seguente "Pellicole protettive e decorative adattate per smartphone". Quindi, la variente a cui il colosso sucoreano sta lavorando unirebbe l' utile al dilettevole , visto che è pensato per proteggere da eventuali graffi il vetro degli smartphone, ma allo stesso tempo decorarli.

La Samsung Fashion Film potrebbe essere una sorta di adesivo, ideale per rendere l'aspetto del proprio dispositivo unico e personale.

Quello qui descritto non è l'unico marchio registrato nel Regno Unito, visto che in precedenza era stato avvistato quello con il nome di Flap Leather Cover, ma ad oggi non è possibile sapere se queste due novità avvistate siano in qualche modo correlate.