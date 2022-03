Samsung e Xiaomi si contendono la fascia media Android

La fascia media del mercato smartphone è sempre più ricca di alternative, con tutti i produttori che si affannano lanciando diversi modelli ogni anno. Tra quelli che raccolgono maggiori successi in questo contesto ci sono Samsung e Xiaomi.

Questo è quello che emerge dagli ultimi dati presentati da Strategy Analytics, che ha analizzato appunto le quote di mercato dei vari smartphone top di gamma. Come vedete dal grafico in galleria, in cima alla classifica troviamo Galaxy A12, (1,8%) il dispositivo di fascia medio-bassa di casa Samsung, seguito da Galaxy A51 LTE (1,3%) e Redmi Note 10 Pro (1,3%).