Samsung è in grado di produrre pannelli Quad Curved: indizio per Galaxy S23?

Secondo il famoso leaker Ice Universe, la divisione che si occupa dei display di Samsung sarebbe in grado di produrre schermi Quad Curved in grandissime quantità: questa particolare tipologia è caratterizzata da una curva di uguale dimensione su tutti e quattro i lati dello schermo, quindi anche su quelli inferiori, che porta il dispositivo ad avere un design decisamente elegante e "armonioso".

Non è chiaro quindi se Samsung produrrà questi display per altre aziende o per sé: in quest'ultimo caso, non ci sorprenderemmo nel vedere un Galaxy S23 con schermo Quad Curved.