Samsung e il suo smartphone pieghevole con "doppia slitta"

Samsung è l'azienda che forse più di tutte crede nei dispositivi pieghevoli: gli ultimi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 sono l'esempio lampante del buon lavoro fatto dall'azienda in questo senso, ma sembrerebbe che in futuro potremmo vedere uno smartphone foldable davvero molto interessante.

Stando a quanto evince da dei brevetti depositati dalla società coreana presso il World Intellectual Property Office (WIPO) il 21 maggio 2021, Samsung potrebbe star lavorando ad uno smartphone con una "doppia slitta", che permetterebbe al display di allungarsi sia in altezza che in larghezza, visto che le slitte in questione sarebbero poste in alto e sul lato destro.