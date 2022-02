Samsung conferma ufficialmente che la serie Note adesso si chiama Ultra

Durante il Mobile World Congress che si sta svolgendo a Barcellona, Roh Tae-moon , a capo di Samsung Electronics Mobile Experience, ha riferito che d'ora in poi la serie Note sarà presente sul mercato come Ultra . Viene dunque confermato ufficialmente che Galaxy S22 Ultra è la reincarnazione di ciò che prima conoscevamo come Galaxy Note.

Questo ovviamente non arriva come una sorpresa. Con il lancio di S21 Ultra e S22 Ultra abbiamo visto come Samsung abbia implementato tutte le peculiarità della serie Note, come la S Pen, nelle versioni più grandi della serie S.