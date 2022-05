Samsung ti consentirà di aprire l'auto con lo smartphone: debuttano le chiavi digitali UWb

Nel dettaglio, per utilizzare una chiave digitale sul proprio smartphone è sufficiente seguire questi passaggi:

Grazie a questa novità, dunque, per aprire l'auto sarà sufficiente avvicinare lo smartphone alla portiera. UWB, infatti, è una tecnologia wireless che consente al dispositivo di comunicare direttamente con il veicolo. La chiave digitale, invece, è disponibile grazie a Samsung Pass , un sistema di archiviazione di firme digitali, ID e password.

Inoltre, a seconda delle impostazioni dell'auto, sarà possibile sbloccarla in due modi. Il primo avviene attraverso la maniglia della portiera mentre lo smartphone, ad esempio, è in borsa; il secondo in automatico, cioè avvicinandosi all'auto con lo smartphone.

Infine, gli utenti possono condividere la chiave digitali con tre dei propri contatti, in modo tale da poter prestare la propria auto senza problemi. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, gli utenti possono godere della massima tranquillità sapendo che la loro chiave digitale è sicura, grazie al chipset di sicurezza di alto livello che protegge Samsung Pass.