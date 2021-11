Samsung cambia tutto: Galaxy S22 con Snapdragon anche in Europa

Storicamente Samsung ha equipaggiato i suoi top di gamma con processori Exynos prodotti in casa, nel caso di commercializzazione in Europa . Per i mercati statunitensi e sudcoreano ha sempre preferito i processori Snapdragon di Qualcomm . Stando a quanto riferito dall'ex dipendente Samsung Super Roader, Samsung userà un processore Snapdragon anche per i Galaxy S22 europei e asiatici .

La decisione dipenderebbe dalla crisi globale dei semiconduttori, la stessa che probabilmente ha causato il rinvio di Galaxy S21 FE, per la quale Samsung non riuscirebbe a produrre abbastanza Exynos 2200 in tempo per il lancio dei Galaxy S22. Da una parte è un peccato perché l'Exynos 2200 sarà il primo con GPU AMD e sarebbe stato interessante vederlo subito all'opera.

Chiaramente quanto appena trapelato rimane tutto da confermare, sarebbe un bel cambiamento per Samsung e non ci sentiamo di darlo per assodato. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.

