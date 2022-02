Samsung batte Google al suo stesso gioco: i Galaxy saranno più aggiornati dei Pixel

Samsung ha appena presentato i nuovi top di gamma sia per il segmento smartphone, con i nuovi Galaxy S22, e sia per quello dei tablet, con i nuovi Galaxy Tab S8. L'azienda ha capito che l'hardware non è tutto e sorprende tutti, Google in primis, con la nuova politica di aggiornamenti software.

Samsung ha comunicato ufficialmente che i nuovi modelli di smartphone e tablet, nonché alcuni dei suoi indossabili, riceveranno ben 4 major update, ovvero 4 aggiornamenti della versione di sistema Android, e ben 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Andando oltre su tutti i fronti rispetto a quanto offre Google, che della politica di aggiornamento software ne fece un suo punto di forza. Attualmente infatti Google offre 3 major update e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, i quali salgono a 5 nel caso dei Pixel 6.